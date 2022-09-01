Военные рф нанесли ракетный удар по Одесской области, пострадавших нет - спикер ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские оккупационные войска сегодня нанесли ракетный удар по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма. Пострадавших нет. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует УНН.
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"Одесская область. Ракетная атака врага. Удар с территории временно захваченного Крыма. Одна ракета "оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.
Дополнение
российские оккупанты ранее нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одесской области. Ракета типа Х-59 была выпущена из самолета Су-35 по направлению к Черному морю. Травмированных нет.