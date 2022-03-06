Військові РФ використовують цивільне населення як "живий щит" для захисту від ЗСУ - Денисова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Бучі, Ірпіні, Гостомелі, Немішаєво та ще десятках містечок та селищ, які тимчасово повністю або частково окуповані військами ворога, сотні мирних жителів стали заручниками рашистської армії. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення омбудсмена Людмили Денисової.
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"Загарбники вдаються до масових репресій. Вбивають мешканців, в тому числі дітей. Розстрілюють будинки, де люди переховуються. Займаються мародерством, грабують магазини і помешкання.
Десятки жителів використовують для прикриття техніки та військ агресора", - йдеться в повідомленні.
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Населення постійно перебуває у підвалах без їжі, води, ліків і доступу до медичної допомоги, серед них сотні дітей.
Військові держави-агресора не дозволяють евакуювати жителів або надати їм гуманітарну допомогу.
"Російська Федерація воює з мирним населенням. Такі дії армії інтервента є нічим іншим, як геноцидом українського народу та злочином проти людяності відповідно до Статуту Міжнародного військового трибуналу та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Звертаюся до Міжнародного Червоного Хреста сприяти створенню гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів", - зауважила Денисова.