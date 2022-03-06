Военные РФ используют гражданское население как "живой щит" для защиты от ВСУ - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Буче, Ирпене, Гостомеле, Немешаево и еще десятках городков и поселков, которые временно полностью или частично оккупированы войсками врага, сотни мирных жителей стали заложниками рашистской армии. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой.
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"Захватчики прибегают к массовым репрессиям. Убивают жильцов, в том числе детей. Расстреливают дома, где люди скрываются. Занимаются мародерством, грабят магазины и помещения.
Десятки жителей используют для прикрытия техники и войск агрессора", - говорится в сообщении.
Детали
Население постоянно находится в подвалах без еды, воды, лекарств и доступа к медицинской помощи, среди них сотни детей.
Военные государства-агрессора не позволяют эвакуировать жителей или оказать им гуманитарную помощь.
"Российская Федерация воюет с мирным населением. Такие действия армии интервента являются ничем иным, как геноцидом украинского народа и преступлением против человечности в соответствии с Уставом Международного военного трибунала и римским уставом Международного уголовного суда.
Обращаюсь к Международному Красному Кресту содействовать созданию гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей", - отметила Денисова.