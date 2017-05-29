Військові Південної Кореї заявили про запуск балістичної ракети КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Військові Південної Кореї заявили, що КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети, передає УНН з посиланням на Yonhap News Agency.
За даними південнокорейських військових, ракета невпізнаного типу була пущена з узбережжя КНДР в районі міста Вонсан.
У зв'язку з тим, що сталося президент Південної Кореї Мун Чже Ін розпорядився скликати раду безпеки країни.
Повідомляється, що випущена ракета полетіла в східному напрямку.
Як повідомляв раніше УНН: У КНДР пройшло випробування систем протиповітряної оборони.