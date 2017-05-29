Военные Южной Кореи заявили о запуске баллистической ракеты КНДР

По данным южнокорейских военных, ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.

В связи с тем, что произошло президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать совет безопасности страны.

Сообщается, что выпущена ракета полетела в восточном направлении.

Как сообщал ранее УНН В КНДР прошло испытание систем противовоздушной обороны.