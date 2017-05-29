Военные Южной Кореи заявили о запуске баллистической ракеты КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Военные Южной Кореи заявили, что КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, передает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.
По данным южнокорейских военных, ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.
В связи с тем, что произошло президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать совет безопасности страны.
Сообщается, что выпущена ракета полетела в восточном направлении.
Как сообщал ранее УНН В КНДР прошло испытание систем противовоздушной обороны.