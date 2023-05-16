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Військові отримали черговий безпілотник з унікальним функціоналом від Фонду Вадима Столара

Військові отримали черговий безпілотник з унікальним функціоналом від Фонду Вадима Столара

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Військові нещодавно отримали черговий БПЛА від Благодійного фонду Вадима Столара. Причому, як зазначають волонтери, він наділений унікальним функціоналом та вироблений в Україні, йдеться у матеріалі на сайті “Подробиці”.

Вадим Столар пояснив важливість передання військовим безпілотників

“Ми вже неодноразово передавали безпілотники на потреби фронту, проте цього разу маємо новий досвід, адже передаємо БПЛА якісно нового зразка. Цей дрон вироблений в Україні, і я гордий від того, що маємо такі зразки вітчизняного виробництва. Ми розуміємо необхідність такого високотехнологічного обладнання на передовій, тож на його закупівлю Фонд виділив понад 2 млн гривень”, – наголосив Вадим Столар, засновник Фонду.

У Фонді Вадима Столара розповіли деталі про надану захисникам техніку

“Зараз вже немає сумнівів, що максимальна підтримка військових – запорука Перемоги України. Цей напрям від початку масштабного вторгнення рф став пріоритетним для нашого Фонду, і в межах проєкту «++ для ЗСУ» бійці на фронті отримали великий перелік сезонного одягу, амуніції та техніки, зокрема 32 спецавтомобілі та 326 одиниць високотехнологічного обладнання. Цього разу зусиллями Фонду придбали та передали захисникам черговий БПЛА”, – повідомила Наталія Приходько, волонтерка Фонду Вадима Столара.

За її словами, наданий безпілотник є унікальним і має “певну особливість”, яку, втім, не можна розкривати, щоб ворог цим не скористався.

Вадим Столар та заснований ним Фонд отримали щиру подяку від військових за наданий БПЛА

“Дякую Фонду Вадима Столара за наданий безпілотник, який буде допомагати нам нищити окупантів. Це – дуже важливий засіб аеророзвідки, завдяки якому територію України буде звільнено”, – зазначив військовий, який отримав БПЛА.

Зазначимо, що серед вже отриманого військовими високотехнологічного обладнання від Фонду, окрім безпілотних літальних апаратів, нараховуються ще й спеціалізовані системи антидронової боротьби, тепловізори, відеокамери тощо.
Перелік допомоги військовим від Фонду Вадима Столара

Бійці, починаючи з лютого 2022 року, системно отримують суттєву допомогу від Фонду Вадима Столара. Як вже повідомлялося раніше, на потреби захисників загалом було передано:

• 245 590 порцій гарячого харчування;
• 30 240 одиниць медикаментів;
• 34 130 одиниць військового спорядження, інструментів та одягу;
• 326 одиниць високотехнологічного обладнання;
• 32 одиниці спеціалізованих позашляховиків та бронеавто.

Крім того, Фонд Вадима Столара надає військовим та членам їхніх сімей житло, а також реалізує для них низку соціальних проєктів.

“Я вважаю дуже важливим забезпечувати військових всім необхідним, зокрема – безпілотниками, адже завдяки ним можна проводити розвідку та виявляти ворожі позиції, а отже – зберігати життя людей. Тож ми обов’язково і надалі продовжимо передавати БПЛА, антидрон-системи, тепловізори та інше високотехнологічне обладнання, що допомагає нашим воїнам наближати Перемогу України”, – резюмував Вадим Столар.

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