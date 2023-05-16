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Военные получили очередной беспилотник с уникальным функционалом от Фонда Вадима Столара

Военные получили очередной беспилотник с уникальным функционалом от Фонда Вадима Столара

Киев • УНН

 • 641521 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Военные недавно получили очередной БПЛА от Благотворительного фонда Вадима Столара. Причем, как отмечают волонтеры, он наделен уникальным функционалом и произведен в Украине, говорится в материале на сайте “Подробности”.

Вадим Столар объяснил важность передачи военным беспилотников

“Мы уже неоднократно передавали беспилотники на нужды фронта, однако на этот раз имеем новый опыт, ведь передаем БПЛА качественно нового образца. Этот дрон произведен в Украине, и я горжусь тем, что имеем такие образцы отечественного производства. Мы понимаем необходимость такого высокотехнологичного оборудования на передовой, поэтому на его закупку Фонд выделил более 2 млн гривен”, – отметил Вадим Столар, основатель Фонда.

В Фонде Вадима Столара рассказали детали о предоставленной защитникам технике

“Сейчас уже нет сомнений, что максимальная поддержка военных – залог Победы Украины. Это направление с начала масштабного вторжения РФ стало приоритетным для нашего Фонда, и в рамках проекта «++ для ВСУ» бойцы на фронте получили большой перечень сезонной одежды, амуниции и техники, в частности 32 спецавтомобиля и 326 единиц высокотехнологичного оборудования. На этот раз усилиями Фонда приобрели и передали защитникам очередной БПЛА”, – сообщила Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.

По ее словам, предоставленный беспилотник является уникальным и имеет “определенную особенность”, которую, впрочем, нельзя раскрывать, чтобы враг этим не воспользовался.

Вадим Столар и основанный им Фонд получили искреннюю благодарность от военных за предоставленный БПЛА

“Спасибо Фонду Вадима Столара за предоставленный беспилотник, который будет помогать нам уничтожать оккупантов. Это – очень важное средство аэроразведки, благодаря которому территория Украины будет освобождена”, – отметил военный, получивший БПЛА.

Отметим, что среди уже полученного военными высокотехнологичного оборудования от Фонда, кроме беспилотных летательных аппаратов, насчитываются еще и специализированные системы антидроновой борьбы, тепловизоры, видеокамеры и тому подобное.
Перечень помощи военным от Фонда Вадима Столара

Бойцы, начиная с февраля 2022 года, системно получают существенную помощь от Фонда Вадима Столара. Как уже сообщалось ранее, на нужды защитников в целом было передано:

• 245 590 порций горячего питания;
• 30 240 единиц медикаментов;
• 34 130 единиц военного снаряжения, инструментов и одежды;
• 326 единиц высокотехнологичного оборудования;
• 32 единицы специализированных внедорожников и бронеавто.

Кроме того, Фонд Вадима Столара предоставляет военным и членам их семей жилье, а также реализует для них ряд социальных проектов.

“Я считаю очень важным обеспечивать военных всем необходимым, в частности – беспилотниками, ведь благодаря им можно проводить разведку и выявлять вражеские позиции, а следовательно – сохранять жизни людей. Поэтому мы обязательно и в дальнейшем продолжим передавать БПЛА, антидрон-системы, тепловизоры и другое высокотехнологичное оборудование, которое помогает нашим воинам приближать Победу Украины”, – резюмировал Вадим Столар.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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