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Військові Одещини долучилися до Всеукраїнського флешмобу з нагоди Дня добровольця

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 14 березня. УНН. В Одесі на площі перед адміністративною будівлею залізничного вокзалу станції “Одеса-Головна” відбувся флешмоб до Дня українського добровольця за участі військових оркестрів. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України у флешмобі представляв оркестр Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України. До них долучився і оркестр Військової академії. Учасники заходу виконали пісні, що закликають до єднання українського народу в боротьбі проти загарбників.

“Для нас участь у флешмобі це можливість показати свою вірність українському народу у важкий для країни час”-, зазначив начальник прес- служби оперативного командування " Південь" Ігор Бірюков.

Нагадаємо, урочисті заходи до Дня добровольців пройшли у Запоріжжі та Львові.

Українські Національні Новини

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