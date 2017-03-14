Військові Одещини долучилися до Всеукраїнського флешмобу з нагоди Дня добровольця
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 березня. УНН. В Одесі на площі перед адміністративною будівлею залізничного вокзалу станції “Одеса-Головна” відбувся флешмоб до Дня українського добровольця за участі військових оркестрів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Військово-Морські Сили Збройних Сил України у флешмобі представляв оркестр Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України. До них долучився і оркестр Військової академії. Учасники заходу виконали пісні, що закликають до єднання українського народу в боротьбі проти загарбників.
“Для нас участь у флешмобі це можливість показати свою вірність українському народу у важкий для країни час”-, зазначив начальник прес- служби оперативного командування " Південь" Ігор Бірюков.
Нагадаємо, урочисті заходи до Дня добровольців пройшли у Запоріжжі та Львові.