Військові не дозволять відокремити Тайвань - китайський генерал
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Народно-визвольна армія Китаю не дозволить будь-яких кроків щодо незалежності Тайваню. Про це заявив під час регіонального форуму безпеки у Пекіні китайський генерал та віце-голова Центральної військової комісії Чжан Юся, пишуть ЗМІ Гонконгу, передає УНН.
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Віце-голова Центральної військової комісії, генерал Чжан Юся, на полях Пекінського форуму Сяншань, оголосив про позицію китайських військових щодо Тайваню. За його словами Народно-визвольна армія Китаю «не проявить милосердя» до будь-яких кроків за незалежність Тайваню.
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"Китай абсолютно не дозволить і не буде м'яким, якщо хтось намагатиметься будь-яким способом відокремити Тайвань від Китаю", - сказав Чжан Юся.
Сяншаньський безпековий форум розпочав свою роботу 29 жовтня в Пекіні і триватиме до 31 жовтня. У ньому беруть участь делегації з понад 90 країн, включно з Великою Британією, Іраном, росією, Саудівською Аравією і США.
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