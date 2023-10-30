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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Військові не дозволять відокремити Тайвань - китайський генерал

Київ • УНН

 • 246649 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Народно-визвольна армія Китаю не дозволить будь-яких кроків щодо незалежності Тайваню. Про це заявив під час регіонального форуму безпеки у Пекіні китайський генерал та віце-голова Центральної військової комісії Чжан Юся, пишуть ЗМІ Гонконгу, передає УНН.

Військові не дозволять відокремити Тайвань - китайський генерал

Деталі

Віце-голова Центральної військової комісії, генерал Чжан Юся, на полях Пекінського форуму Сяншань, оголосив про позицію китайських військових щодо Тайваню. За його словами Народно-визвольна армія Китаю «не проявить милосердя» до будь-яких кроків за незалежність Тайваню.

Цитата

"Китай абсолютно не дозволить і не буде м'яким, якщо хтось намагатиметься будь-яким способом відокремити Тайвань від Китаю", - сказав Чжан Юся.

Сяншаньський безпековий форум розпочав свою роботу 29 жовтня в Пекіні і триватиме до 31 жовтня. У ньому беруть участь делегації з понад 90 країн, включно з Великою Британією, Іраном, росією, Саудівською Аравією і США.

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