Військові на Луганщині провели тренування з бойової стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Офіцерський склад одного з підрозділів оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" провів заняття з вогневої підготовки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Заняття пройшли на місцевому навчально-тренувальному полігоні. Військовослужбовці практикувалися у влучній стрільбі з пістолета Макарова, автомату Калашникова АК-74, крупнокаліберного кулемету ДШК, станкового протитанкового гранатомету СПГ-9 та озброєння БТР.
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Окрім цього, воїни-зенітники, які дислокуються в оперативно-тактичному угрупуванні "Луганськ" виконали навчальні стрільби з ЗУ-23-2.
Як зазначили у Міноборони, заняття такого типу на Луганщині проводяться постійно, аби підтримувати особовий склад у високій бойовій готовності.
Нагадаємо, українські та іноземні військові взяли участь у тренуваннях на Львівщині.