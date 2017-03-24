Военные в Луганской области провели тренировку по боевой стрельбе

Занятия прошли на местном учебно-тренировочном полигоне. Военнослужащие практиковались в меткой стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова АК-74, крупнокалиберного пулемета ДШК, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и вооружения БТР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые военные разработки продемонстрировали в Житомирской области

Кроме этого, воины-зенитчики, которые дислоцируются в оперативно-тактической группировке "Луганск" выполнили учебные стрельбы из ЗУ-23-2.

Как отметили в Минобороны, занятия такого типа в Луганской области проводятся постоянно, чтобы поддерживать личный состав в высокой боевой готовности.

Напомним, украинские и иностранные военные приняли участие в тренировках во Львовской области.