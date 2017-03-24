Военные в Луганской области провели тренировку по боевой стрельбе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Офицерский состав одного из подразделений оперативно-тактической группировки "Луганск" провел занятия по огневой подготовке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Занятия прошли на местном учебно-тренировочном полигоне. Военнослужащие практиковались в меткой стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова АК-74, крупнокалиберного пулемета ДШК, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и вооружения БТР.
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Кроме этого, воины-зенитчики, которые дислоцируются в оперативно-тактической группировке "Луганск" выполнили учебные стрельбы из ЗУ-23-2.
Как отметили в Минобороны, занятия такого типа в Луганской области проводятся постоянно, чтобы поддерживать личный состав в высокой боевой готовности.
Напомним, украинские и иностранные военные приняли участие в тренировках во Львовской области.