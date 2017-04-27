Військове обладнання намагався вивезти до Росії мешканець Хмельницького
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Житель міста Хмельницького, всупереч встановленому законодавством порядку, організував та здійснив спробу вивезення за межі України товару військового призначення – складових до бортових систем військових літаків. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Хмельницької області.
"Встановлено, що житель міста Хмельницького, всупереч встановленому законодавством порядку, організував та здійснив спробу вивезення за межі України товару військового призначення – складових до бортових систем військових літаків. З цією метою він на сайті оголошень в мережі Інтернет розмістив повідомлення про продаж радіодеталей, та коли від мешканця Російської Федерації надійшла пропозиція про купівлю товару за суму еквівалентну 70 тис. грн, він на неї відгукнувся", - йдеться у повідомленні.
Довести злочинний умисел до кінця чоловікові не вдалось, оскільки під час проведення митного контролю пасажирів потягу сполученням "Кишинів-Москва" зазначений товар військового призначення був виявлений та вилучений.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (закінчений замах на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) направлено для розгляду до суду.
Нагадаємо, що санкція інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від 1700 до 3400 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.
Як повідомляв УНН 25 квітня, чиновники на Хмельниччині розтратили 30 тис. грн виділених на облаштування пандусів.