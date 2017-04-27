Військове обладнання намагався вивезти до Росії мешканець Хмельницького

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 37765 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 94696 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 101198 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 89537 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 113063 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77770 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 87358 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97030 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88575 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 201022 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2.7м/с
34%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 16339 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 10831 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 18317 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 17950 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 17563 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 101198 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 201022 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 353366 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 288686 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 397707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 19786 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 17811 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 89537 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 24401 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 29327 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Військове обладнання намагався вивезти до Росії мешканець Хмельницького

Київ • УНН

 • 9718 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Житель міста Хмельницького, всупереч встановленому законодавством порядку, організував та здійснив спробу вивезення за межі України товару військового призначення – складових до бортових систем військових літаків. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Хмельницької області.

Військове обладнання намагався вивезти до Росії мешканець Хмельницького

"Встановлено, що житель міста Хмельницького, всупереч встановленому законодавством порядку, організував та здійснив спробу вивезення за межі України товару військового призначення – складових до бортових систем військових літаків. З цією метою він на сайті оголошень в мережі Інтернет розмістив повідомлення про продаж радіодеталей, та коли від мешканця Російської Федерації надійшла пропозиція про купівлю товару за суму еквівалентну 70 тис. грн, він на неї відгукнувся", - йдеться у повідомленні.

Довести злочинний умисел до кінця чоловікові не вдалось, оскільки під час проведення митного контролю пасажирів потягу сполученням "Кишинів-Москва" зазначений товар військового призначення був виявлений та вилучений.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (закінчений замах на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) направлено для розгляду до суду.

Нагадаємо, що санкція інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від 1700 до 3400 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Як повідомляв УНН 25 квітня, чиновники на Хмельниччині розтратили 30 тис. грн виділених на облаштування пандусів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,916.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,625.12