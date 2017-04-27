Военное оборудование пытался вывезти в Россию житель Хмельницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Житель города Хмельницкого, вопреки установленному законодательством порядку, организовал и осуществил попытку вывоза за пределы Украины товаров военного назначения - компонентов бортовых систем военных самолетов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
"Установлено, что житель города Хмельницкого, вопреки установленному законодательством порядкеу организовал и осуществил попытку вывоза за пределы Украины товара военного назначения - компонентов бортовых систем военных самолетов. С этой целью он на сайте объявлений в сети Интернет разместил сообщение о продаже радиодеталей, и когда от жителя РФ поступило предложение о покупке товара по сумму эквивалентную 70 тыс. грн, он на нее откликнулся", - говорится в сообщении.
Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, поскольку при проведении таможенного контроля пассажиров поезда "Кишинев-Москва" указанный товар военного назначения был обнаружен и изъят.
Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) направлен для рассмотрения в суд.
Напомним, что санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН 25 апреля, чиновники в Хмельницкой области растратили 30 тыс. грн, выделенных на обустройство пандусов.