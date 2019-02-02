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Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження по розкраданню в армії і причетності до нього екс-міністра Гриценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Військова прокуратура Київського гарнізону за рішенням суду почала кримінальне провадження, що стосується корупції в міністерстві оборони України при продажу майна розформованої військової частини в Києві і причетності до цієї справи екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це стало відомо журналістам інтернет-видання "Резонанс", які отримали відповідні документи з військової прокуратури, передає УНН.

"Інформую, що 16.01.2019 р розпочато кримінальні виробництва №420181103300000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і №420181103300000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Кримінальні виробництва спрямовані в військову прокуратуру Київського гарнізону для організації досудового розслідування ", - йдеться в документі.

Як відзначають журналісти, відкриття провадження проти Гриценко вдалося домогтися лише після того, як представники громадських організацій, які розслідують факти корупції у військовому відомстві, звернулися до суду, і той своїм рішення зобов'язав військову прокуратуру почати розслідування. До цього, правоохоронці, з очевидних причин вдаючись до бюрократичних зволікань, всіляко затягували з прийняттям такого рішення.

Як пояснили в виданні, посилаючись на слова представників громадських організацій, відкрите провадження стосується махінацій з продажем майна Міноборони в Києві на вулиці Бориспільській 14. Тоді міністр Гриценко підписав протизаконний наказ (згодом скасований судом), який дав старт корупційній угоді в результаті якої державі було завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Цей факт також був підтверджений результатами внутрішнього аудиту діяльності держпідприємств Міноборони в 2015 році.

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