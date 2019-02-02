Военная прокуратура открыла уголовное производство по разворовыванию в армии и причастности к нему экс-министра Гриценко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Военная прокуратура Киевского гарнизона по решению суда начала уголовное производство, касающееся коррупции в министерстве обороны Украины при продаже имущества расформированной воинской части в Киеве и причастности к этому делу экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом стало известно журналистам интернет-издания "Резонанс", которые получили соответствующие документы из военной прокуратуры, передает УНН.
"Информирую, что 16.01.2019 г. начаты уголовные производства №420181103300000007 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и №420181103300000008 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Уголовные производства направлены в военную прокуратуру Киевского гарнизона для организации досудебного расследования", - говорится в документе.
Как отмечают журналисты, открытия производства против Гриценко удалось добиться только после того, как представители общественных организаций, расследующие факты коррупции в военном ведомстве, обратились в суд, и тот своим решение обязал военную прокуратуру начать расследование. До этого, правоохранители, по очевидным причинам используя бюрократические проволочки, всячески затягивали с принятием такого решения.
Как объяснили в издании, ссылаясь на слова представителей общественных организаций, открытое производство касается махинаций с продажей имущества Минобороны в Киеве на улице Бориспольской 14. Тогда министр Гриценко подписав противозаконный приказ (впоследствии отмененный судом), который дал старт коррупционной сделке в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Этот факт также был подтвержден результатами внутреннего аудита деятельности госпредприятий Минобороны в 2015 году.