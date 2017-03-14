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Військова прокуратура сьогодні передасть до суду Києва обвинувальний акт стосовно В.Януковича

Військова прокуратура сьогодні передасть до суду Києва обвинувальний акт стосовно В.Януковича

Київ • УНН

 • 13016 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Військова прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування стосовно Віктора Януковича і відповідний обвинувальний акт сьогодні буде переданий до Печерського районного суду столиці. Про це в ефірі "112 каналу" повідомив військовий прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

"Сьогодні нами було повністю закінчене спеціальне досудове розслідування та сьогодні складено обвинувальний акт відносно Януковича. Зараз я піду в суд і передам обвинувальний акт і відповідно до досудового розслідування зібрано достатньо обґрунтовані, об’єктивні докази, які дають нам змогу довести винуватість Януковича в суді", - розповів Р.Кравченко.

За його словами, після того як обвинувальний акт буде передано до суду, буде здійснюватись судовий розгляд даної справи.

Як повідомляв УНН, у ГПУ заявили, що для припинення спеціального досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича є лише одна підстава — добровільна поява В.Януковича в орган розслідування в Україні.

14 березня у Генпрокуратурі планували вручити захисту екс-президента Віктора Януковича обвинувальний акт у справі про державну зраду і передати його до Печерського районного суду Києва.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.

Українські Національні Новини

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