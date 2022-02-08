Військова допомога: Резніков анонсував постачання “дуже цікавих речей” для Збройних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримала згоду США про нові військові постачання. Очікуються “дуже цікаві речі” з країн Балтії. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Резнікова в ток-шоу “Свобода слова”.
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"Сьогодні ми отримали згоду США на постачання дуже цікавих речей країнами Балтії. І найближчим часом я сподіваюся похвалитися перед вами, що отримали те, про що давно мріяли і просили, а нам колись говорили, що це неможливо",- заявив міністр.
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