Резніков назвав найбільш ймовірний сценарій провокації РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав найбільш ймовірний сценарій провокації Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Резнікова в ток-шоу “Свобода слова”.
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“Мені здається, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. Тому що в Кремлі мріють про те, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Такого не буде при відкритій масштабній агресії”, — заявив Резніков.
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Також він наголосив, що сценарій, який Росія використовувала в 2014 році, сьогодні неможливий. Резніков підкреслив, що українські силовики відпрацьовують способи протидії таким варіантам розвитку подій.
“Можливість захопити адміністративні будівлі, скористатися проросійськи налаштованим населенням, як це сталося в 2014 році, використовуючи „зелених чоловічків“, вже неможливо”, — додав він.
Глава Міноборони розповів, що два дні тому пройшли навчання Національної гвардії, поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. За його словами, наступного тижня в Херсонській області заплановані маневри зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель або підрозділів силових структур.
“А ось спроба дестабілізації, використовуючи так званих антивакцинаторів, незадоволених економічною політикою або щось на зразок людей, незадоволених політичним устроєм — такий сценарій я розглядаю як абсолютно ймовірний. І нам треба до нього готуватися, і не дати їм такої можливості”, — додав він.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність ввести санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.