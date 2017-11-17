Військова делегація США відвідала зону АТО

"Делегація Збройних Сил США на чолі з Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковником Томасом Уоффордом з кількаденним робочим візитом відвідала район проведення Антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході робочої поїздки американська військова делегація відвідала позиції підрозділів військових частин Збройних Сил України, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за утвердження оборонного бюджету на 2018 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні, зокрема надання летальних озброєнь оборонного характеру.