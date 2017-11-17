Военная делегация США посетила зону АТО

"Делегация Вооруженных Сил США во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффорд с многодневным рабочим визитом посетила район проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе рабочей поездки американская военная делегация посетила позиции подразделений воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.

Напомним, Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение 350 млн долларов для оказания безопасности помощи Украине, в частности предоставление летальных вооружений оборонного характера.