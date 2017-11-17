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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 22978 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 72174 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 77376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95159 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97273 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 73525 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101329 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101208 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Военная делегация США посетила зону АТО

Военная делегация США посетила зону АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Делегация Вооруженных Сил США с многодневным рабочим визитом посетила район проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Делегация Вооруженных Сил США во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффорд с многодневным рабочим визитом посетила район проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе рабочей поездки американская военная делегация посетила позиции подразделений воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.

Напомним, Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение 350 млн долларов для оказания безопасности помощи Украине, в частности предоставление летальных вооружений оборонного характера.

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