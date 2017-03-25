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Війська Б.Асада відтіснили повстанців зі східної частини Дамаска

Війська Б.Асада відтіснили повстанців зі східної частини Дамаска

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 БЕРЕЗНЯ. УНН. Підрозділи армії Башара Асада відтіснили загони повстанців із зайнятих ними раніше районів східної частини сирійської столиці. Про перехід цих районів Дамаска під контроль сирійських урядових сил повідомило в п'ятницю, 24 березня, державне сирійське інформаційне агентство Sana, передає УНН з посиланням на  AFP.

“У Дамаску урядові війська відбили втрачені напередодні позиції”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бої в Дамаску почалися 19 березня після того, як загони повстанців увійшли у район Джобар, що на північному сході столиці. Урядова авіація бомбардувала їхні позиції. Була також інформація, що до повстанських груп у наступі долучилися бойовики ісламістської організації “Джебхат Фатах аш-Шам”, яка раніше була пов’язана з “Аль-Каїдою”.

 

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