Війська Б.Асада відтіснили повстанців зі східної частини Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 25 БЕРЕЗНЯ. УНН. Підрозділи армії Башара Асада відтіснили загони повстанців із зайнятих ними раніше районів східної частини сирійської столиці. Про перехід цих районів Дамаска під контроль сирійських урядових сил повідомило в п'ятницю, 24 березня, державне сирійське інформаційне агентство Sana, передає УНН з посиланням на AFP.
“У Дамаску урядові війська відбили втрачені напередодні позиції”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, бої в Дамаску почалися 19 березня після того, як загони повстанців увійшли у район Джобар, що на північному сході столиці. Урядова авіація бомбардувала їхні позиції. Була також інформація, що до повстанських груп у наступі долучилися бойовики ісламістської організації “Джебхат Фатах аш-Шам”, яка раніше була пов’язана з “Аль-Каїдою”.