Війська Б.Асада відтіснили повстанців зі східної частини Дамаска

“У Дамаску урядові війська відбили втрачені напередодні позиції”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бої в Дамаску почалися 19 березня після того, як загони повстанців увійшли у район Джобар, що на північному сході столиці. Урядова авіація бомбардувала їхні позиції. Була також інформація, що до повстанських груп у наступі долучилися бойовики ісламістської організації “Джебхат Фатах аш-Шам”, яка раніше була пов’язана з “Аль-Каїдою”.