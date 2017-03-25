Войска Б.Асада оттеснили повстанцев из восточной части Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 25 МАРТА. УНН. Подразделения армии Башара Асада оттеснили отряды повстанцев с занятых ими ранее районов восточной части сирийской столицы. О переходе этих районов Дамаска под контроль сирийских правительственных сил сообщило в пятницу, 24 марта, государственное сирийское информационное агентство Sana, передает УНН со ссылкой на AFP.
"В Дамаске правительственные войска отбили утраченные накануне позиции", - говорится в сообщении.
Напомним, бои в Дамаске начались 19 марта после того, как отряды повстанцев вошли в район Джобар, на северо-востоке столицы. Правительственная авиация бомбила их позиции. Была также информация, что к повстанческим группам в наступлении присоединились боевики исламистской организации "Джебхат Фатах аш-Шам", которая ранее была связана с "Аль-Каидой".