Вийшов з ремонту ще один енергоблок ТЕС потужністю 200 МВт - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Після завершення ремонту до мережі під'єднали енергоблок на одній з теплоелектростанцій потужністю 200 МВт. Електрики власного виробництва достатньо для потреб споживачів. Напередодні застосовувались обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Про це повідомили в Міненерго у середу, пише УНН.
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“Учора на одній з ТЕС вийшов з ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 200 МВт потужності. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Учора застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 661 МВт.”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.
Ситуація у прифронтових областях
Через російські обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Ситуація в регіонах
Учора вимикалася повітряна лінія 110 кВ, яка з’єднує Вінницьку та Житомирську області. Без світла тимчасово залишалися близько 10 тисяч споживачів. Також зафіксовано порушення руху потягів. Усіх споживачів було заживлено, вказали у Міненерго.
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,81 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
У Херсоні триває відновлення мереж, пошкоджених під час повені. Минулої доби заживлено 70 точок доступу, у місті залишаються знеструмленими більше 2 тисяч споживачів.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 114,00 МВт*год. Експорт до Словаччини та Молдови склав 937,00 МВт*год.