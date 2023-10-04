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Вышел из ремонта еще один энергоблок ТЭС мощностью 200 МВт - Минэнерго

Вышел из ремонта еще один энергоблок ТЭС мощностью 200 МВт - Минэнерго

Киев • УНН

 • 652247 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. После завершения ремонта к сети подключили энергоблок на одной из теплоэлектростанций мощностью 200 МВт. Электричества собственного производства достаточно для нужд потребителей. Накануне применялись ограничения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Цитата

“Вчера на одной из ТЭС вышел из ремонта энергоблок, который добавил в энергосистему дополнительные 200 МВт мощности. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Вчера применялись ограничения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии общей мощностью 661 МВт.”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на об’объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.

Ситуация в прифронтовых областях

Из-за российских обстрелов остается без света часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ситуация в регионах

Вчера отключалась воздушная линия 110 кВ, которая соединяет Винницкую и Житомирскую области. Без света временно оставались около 10 тысяч потребителей. Также зафиксировано нарушение движения поездов. Все потребители были запитаны, указали в Минэнерго.

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,81 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

В Херсоне продолжается восстановление сетей, поврежденных во время наводнения. За прошедшие сутки запитано 70 точек доступа, в городе остаются обесточенными более 2 тысяч потребителей.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 1 114,00 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову составил 937,00 МВт*ч.

Украинские Национальные Новости

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