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Вийшов трейлер серіалу Анна Болейн, де королеву Англії зіграє темношкіра актриса

Київ • УНН

 • 56531 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Опубліковано трейлер майбутнього міні-серіалу "Анна Болейн", який розповість про події останніх місяців життя другої дружини англійського короля Генріха VIII Тюдора. Трейлер з'явився на сторінці в Instagram Channel 5, інформує УНН.

Вийшов трейлер серіалу Анна Болейн, де королеву Англії зіграє темношкіра актриса

Деталі

Прем'єра серіалу запланована на кінець 2021 року.

За сюжетом, Анна Болейн постає середньовічною феміністкою і борцем з патріархальним суспільством.

Зйомки серіалу викликали скандал в соцмережах, оскільки на роль Анни Болейн обрали темношкіру актрису Джоді Тернер-Сміт.

Крім Тернер-Сміт, в серіалі зіграє темношкірий актор Паапа Ессьеду (Я можу знищити тебе, Банди Лондона), який втілить на екрані брата Анни Джорджа Болейн. Одіозного короля Англії Генріха VII зіграє Марк Стенлі, суперницю Анни Болейн Джейн Сеймур - Лола Петтікрю.

Трейлер показує гарячі побачення Анни Болейн з чоловіком королем Генріхом VIII (Марком Стенлі) після того, як вона так і не змогла народити йому спадкоємця чоловічої статі.

"Світ дізнається про мою невинність", - каже в трейлері персонаж Джоді Тернер-Сміт.

Додамо

Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував офіційний тизер серіалу "Друзі: Воз'єднання". Дата прем'єри намічена на 27 травня.

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Допис, поширений Channel 5 (@channel5_tv)

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