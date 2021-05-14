Вышел трейлер сериала Анна Болейн, где королеву Англии сыграет темнокожая актриса

Детали

Премьера сериала запланирована на конец 2021 года.

По сюжету, Анна Болейн возникает средневековой феминисткой и борцом с патриархальным обществом.

Съемки сериала вызвали скандал в соцсетях, поскольку на роль Анны Болейн выбрали темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит.

Кроме Тернер-Смит, в сериале сыграет темнокожий актер Паапа Ессьеду (Я могу уничтожить тебя, Банды Лондона), который воплотит на экране брата Анны Джорджа Болейна. Одиозного короля Англии Генриха VIII сыграет Марк Стэнли, соперницу Анны Болейн Джейн Сеймур - Лола Петтикрю.

Трейлер показывает горячие свидания Анны Болейн с мужем королем Генрихом VIII (Марком Стэнли) после того, как она так и не смогла родить ему наследника мужского пола.

"Мир узнает о моей невиновности", - говорит в трейлере персонаж Джоди Тернер-Смит.

Добавим

Стриминговий сервис HBO Max опубликувал официальный тизер сериала "Друзья: Воссоединение". Дата премьеры намечена на 27 мая.