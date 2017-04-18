Вийшов трейлер фільму “Чужа молитва” про подвиг кримської татарки

“Презентуємо трейлер повнометражного художнього фільму Ахтема Сеітаблаєва „Чужа молитва“, що створюється за підтримки Держкіно України. Фільм розповідає неймовірну, але цілком реальну історія молодої кримськотатарської дівчини, яка під час окупації фашистами Бахчисараю врятувала життя 88-ох єврейських дітей”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що продюсером фільму виступає Іванна Дядюра, автором сценарію — Микола Рибалка, режисером Ахтем Сеітаблаєв. Головні ролі виконуватимуть: Лілія Яценко, Andrian Zwicker, Atzmon Wircer Shmuel, Ахтем Сеітаблаєв, Веніамін Прибура.

"Історія розповідає про життя Саїде — виховательки у притулку для татарських дітей-сиріт. До неї звертається за допомогою хлопчина Іцхак, який разом з іншими дітьми-євреями переховується від фашистів. Перед дівчиною постає важка моральна дилема — допомогти дітям чи, рятуючи власне життя, відмовити їм? Не дивлячись на смертельну загрозу, дівчина бере під свій захист небезпечних вихованців та перетворює маленьких євреїв на татар — дає їм нові імена, навчає мови, звичаїв і молитов. Але чи вдасться їм обманути карателів та врятуватися від смерті?" - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що проект фільму “Чужа молитва” (робоча назва — “Її серце”) став переможцем 7-го конкурсного відбору Держкіно. Бюджет фільму становить 31 млн грн, частка державного фінансування — 10 млн грн.

Зауважується, що на великі екрани “Чужа молитва” вийде 18 травня 2017-го року. Хронометраж фільму складає 95 хв.

Нагадаємо, 5 квітня було Оприлюднено трейлер повнометражного художнього фільму Володимира Лерта “Мир Вашому дому!” (робоча назва — “Поминальна молитва”).