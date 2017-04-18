Вышел трейлер фильма "Чужая молитва" о подвиге крымской татарки

“Представляем трейлер полнометражного художественного фильма Ахтема Сеитаблаева „Чужая молитва“, создаваемый при поддержке Госкино Украины. Фильм рассказывает невероятную, но вполне реальную историю молодой крымскотатарской девушки, которая во время оккупации фашистами Бахчисарая спасла жизнь 88 еврейским детям”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что продюсером фильма выступает Иванна Дядюра, автором сценария — Николай Рыбалка, режиссером Ахтем Сеитаблаев. Главные роли будут исполнять: Лилия Яценко, Andrian Zwicker, Atzmon Wircer Shmuel, Ахтем Сеитаблаев, Вениамин Прибура.

“История рассказывает о жизни Саиде — воспитательницы в приюте для татарских детей-сирот. К ней обращается за помощью парень Ицхак, который вместе с другими детьми-евреями скрывается от фашистов. Перед девушкой стоит тяжелая моральная дилемма — помочь детям или, спасая собственную жизнь, отказать им? Несмотря на смертельную угрозу, девушка берет под свою защиту опасных воспитанников и превращает маленьких евреев в татар — дает им новые имена, учит языку, обычаям и молитвам. Но удастся ли им обмануть карателей и спастись от смерти? ” - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проект фильма “Чужая молитва” (рабочее название — “Ее сердце”) стал победителем 7-го конкурсного отбора Госкино. Бюджет фильма составляет 31 млн грн, доля государственного финансирования — 10 млн грн.

Отмечается, что на большие экраны “Чужая молитва” выйдет 18 мая 2017-го года. Хронометраж фильма составляет 95 мин.

Напомним, 5 апреля был обнародован трейлер полнометражного художественного фильма Владимира Лерта “Мир Вашему дому!” (Рабочее название — “Поминальная молитва”).