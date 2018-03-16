Вийшов фінальний трейлер фільму "Месники: війна нескінченності"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Вийшов фінальний трейлер фільму "Месники: війна нескінченності". Трейлер опублікований на офіційній сторінці кіностудії Marvel в YouTube, передає УНН.
У трейлері можна побачити таких персонажів як Капітан Америка, Халк, Чорна Вдова, Залізна Людина, Чорна Пантера, Людина-павук, Людина-мураха, Доктор Стрендж і варти Галактики. Месники зіткнуться з титаном Таносом, який шукає Камені нескінченності - артефакти, здатні змінювати реальність.
Прем'єра фільму в Україні відбудеться 26 квітня.
Нагадаємо, 8 лютого був опублікований офіційний тизер фільму "Веном" з Томом Харді.