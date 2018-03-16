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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27363 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42366 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47103 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 96919 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88302 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Вышел финальный трейлер фильма "Мстители: война бесконечности"

Вышел финальный трейлер фильма "Мстители: война бесконечности"

Киев  •  УНН

 • 27379 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Вышел финальный трейлер фильма “Мстители: война бесконечности”. Трейлер опубликован на официальной странице киностудии Marvel в YouTube, передает УНН.

В трейлере можно увидеть таких персонажей как Капитан Америка, Халк, Черная Вдова, Железный Человек, Черная Пантера, Человек-паук, Человек-муравей, Доктор Стрэндж и стражи Галактики. Мстители столкнутся с титаном Таносом, который ищет Камни бесконечности — артефакты, способные менять реальность.

Премьера фильма в Украине состоится 26 апреля.

Напомним, 8 февраля был опубликован официальный тизер фильма "Веном" з Томом Харди.

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