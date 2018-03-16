Вышел финальный трейлер фильма "Мстители: война бесконечности"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Вышел финальный трейлер фильма “Мстители: война бесконечности”. Трейлер опубликован на официальной странице киностудии Marvel в YouTube, передает УНН.
В трейлере можно увидеть таких персонажей как Капитан Америка, Халк, Черная Вдова, Железный Человек, Черная Пантера, Человек-паук, Человек-муравей, Доктор Стрэндж и стражи Галактики. Мстители столкнутся с титаном Таносом, который ищет Камни бесконечности — артефакты, способные менять реальность.
Премьера фильма в Украине состоится 26 апреля.
Напомним, 8 февраля был опубликован официальный тизер фильма "Веном" з Томом Харди.