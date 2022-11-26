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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43321 перегляди

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Вийшли проти Токаєва? У Казахстані стались сутички мітингувальників з поліцією, десятки людей затримано

Вийшли проти Токаєва? У Казахстані стались сутички мітингувальників з поліцією, десятки людей затримано

Київ • УНН

 • 1034279 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Щонайменше десятки людей було затримано у казахстанській столиці ввечері 26 листопада. Про це повдіомляє "Радіо Свобода" із посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

В Астані на цей час став недоступний інтернет, як мобільний, і стаціонарний. Підключення відновилося після 20 години за місцевим часом (зараз там 22:33), але інтернет, за повідомленнями, працює з перебоями.

Агентство КазТАГ повідомля , що затримані «намагалися провести мітинг». Тема мітингу не називається.

Інтернет-видання «Власть» пише, що люди «намагалися попрямувати ходою у бік центру».

ЗМІ припускають, що затримання зазнали прихильники бізнесмена Марата Абієва, якого називають засновником проекту «Архітектори майбутнього», - передає казахська служба Радіо Свобода.

Інтернет-провайдери наразі не повідомили про причини тимчасового відключення інтернету у столиці. Коментарів немає і від департаменту поліції Астани.

Додамо

За даними Telegram-каналу Shot, ймовірно, протести відбуваються проти чинного президента Казахстану Токаєва. 

Нагадаємо

У Казахстані 20 листопада відбулися дострокові президентські вибори, на яких переміг чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв. Сьогодні пройшла інавгурація.

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