Вийшли проти Токаєва? У Казахстані стались сутички мітингувальників з поліцією, десятки людей затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Щонайменше десятки людей було затримано у казахстанській столиці ввечері 26 листопада. Про це повдіомляє "Радіо Свобода" із посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.
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В Астані на цей час став недоступний інтернет, як мобільний, і стаціонарний. Підключення відновилося після 20 години за місцевим часом (зараз там 22:33), але інтернет, за повідомленнями, працює з перебоями.
Агентство КазТАГ повідомля , що затримані «намагалися провести мітинг». Тема мітингу не називається.
Інтернет-видання «Власть» пише, що люди «намагалися попрямувати ходою у бік центру».
ЗМІ припускають, що затримання зазнали прихильники бізнесмена Марата Абієва, якого називають засновником проекту «Архітектори майбутнього», - передає казахська служба Радіо Свобода.
Інтернет-провайдери наразі не повідомили про причини тимчасового відключення інтернету у столиці. Коментарів немає і від департаменту поліції Астани.
Додамо
За даними Telegram-каналу Shot, ймовірно, протести відбуваються проти чинного президента Казахстану Токаєва.
Нагадаємо
У Казахстані 20 листопада відбулися дострокові президентські вибори, на яких переміг чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв. Сьогодні пройшла інавгурація.