Вышли против Токаева? В Казахстане произошли столкновения митингующих с полицией, десятки человек задержаны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По меньшей мере, десятки человек были задержаны в казахстанской столице вечером 26 ноября. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
Детали
В Астане в настоящее время стал недоступен интернет, как мобильный, так и стационарный. Подключение возобновилось после 20 часов по местному времени (сейчас там 22:33), но интернет, по сообщениям, работает с перебоями.
Агентство КазТАГ сообщает, что задержанные «пытались провести митинг». Тема митинга не разглашается.
Интернет-издание «Власть» пишет, что люди «пытались направиться в сторону центра».
СМИ предполагают, что задержание подверглись сторонники бизнесмена Марата Абиева, которого называют основателем проекта «Архитекторы будущего», - передает казахская служба Радио Свобода.
Интернет-провайдеры не сообщили о причинах временного отключения интернета в столице. Комментариев нет и от департамента полиции Астаны.
Добавим
По данным Telegram-канала Shot, вероятно, протесты проходят против действующего президента Казахстана Токаева.
Напомним
В Казахстане 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Касим-Жомарт Токаев. Сегодня прошла инаугурация.