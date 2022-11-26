Вышли против Токаева? В Казахстане произошли столкновения митингующих с полицией, десятки человек задержаны

Детали

В Астане в настоящее время стал недоступен интернет, как мобильный, так и стационарный. Подключение возобновилось после 20 часов по местному времени (сейчас там 22:33), но интернет, по сообщениям, работает с перебоями.

Агентство КазТАГ сообщает, что задержанные «пытались провести митинг». Тема митинга не разглашается.

Интернет-издание «Власть» пишет, что люди «пытались направиться в ​​сторону центра».

СМИ предполагают, что задержание подверглись сторонники бизнесмена Марата Абиева, которого называют основателем проекта «Архитекторы будущего», - передает казахская служба Радио Свобода.

Интернет-провайдеры не сообщили о причинах временного отключения интернета в столице. Комментариев нет и от департамента полиции Астаны.

Добавим

По данным Telegram-канала Shot, вероятно, протесты проходят против действующего президента Казахстана Токаева.

Напомним

В Казахстане 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Касим-Жомарт Токаев. Сегодня прошла инаугурация.