"Війна, відкладена на майбутнє": Данілов назвав наслідок територіального компромісу з росією

Цитата

"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з кремлем – це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", – написав Данілов.

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