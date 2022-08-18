15 серпня Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.
"Війна, відкладена на майбутнє": Данілов назвав наслідок територіального компромісу з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що будь-який територіальний компроміс з росією – це війна, відкладена на майбутнє. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Данілова.
Цитата
"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з кремлем – це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", – написав Данілов.
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