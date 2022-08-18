"Война, отложенная на будущее": Данилов назвал последствие территориального компромисса с россией

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"О вопросе, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить позвоночник русскому "колосу на глиняных ногах", – написал Данилов.

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