15 августа Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.
"Война, отложенная на будущее": Данилов назвал последствие территориального компромисса с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что любой территориальный компромисс с россией – это война, отложенная на будущее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Данилова.
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"О вопросе, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить позвоночник русскому "колосу на глиняных ногах", – написал Данилов.
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