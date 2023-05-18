Війна в Україні принесла росіянам стільки ж задоволення від життя, скільки пандемія Covid-19 - дослідження

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Нове дослідження, що аналізує пошукові запити в інтернеті, які щодня використовують мільйони росіян, свідчить про те, що - всупереч офіційним даним російських соціологічних служб - вторгнення в Україну не призвело до загальнонаціонального "воєнного єднання" щастя і задоволеності життям серед російського населення.

Насправді рівень добробуту і суспільної моралі в росії може бути близьким до найнижчого за останнє десятиліття, а дані інтернет-пошуку свідчать про "обмежений апетит пересічних росіян до війни", згідно з доповіддю Кембридзького університету.

Дослідження показують, що пошукові запити, пов'язані з антивоєнними і антипутінськими настроями, різко зросли на початку вторгнення і продовжували зростати в моменти військової мобілізації, пов'язаної з масовим призовом до армії. Ця тенденція пішла на спад після того, як кремль почав покладатися на найманців та ув'язнених.

Санкціоновані державою соціологічні опитування в російській федерації більше не є надійними, кажуть політологи, оскільки дані спотворені страхом населення виступати проти війни чи путіна, а також підозрами на маніпуляції з боку уряду та сумнівними змінами в методології.

Дослідники з Кембридзького і Суррейського університетів проаналізували дані, зібрані за допомогою Google Trends щодня з 2012 по квітень 2023 року, і порівняли їх з даними пошуку російського технологічного гіганта "Яндекс" за останні 12 місяців, щоб оцінити суспільні настрої в росії.

Вони виявили, що впродовж кількох років, які передували останньому вторгненню росії в Україну, тенденції вебпошуку тісно пов'язані з даними основних російських соціологічних служб, таких як "Левада-центр" і ВЦИОМ*. Однак з початку 2022 року результати різко розійшлися.

Опитування в росії після вторгнення показали, що рейтинг путіна підскочив до 80%, а самооцінка задоволеності життям, очевидно, наблизилася до рекордно високого рівня на початку цього року. Водночас дані пошукових систем свідчать про погіршення суспільних настроїв, а кількість запитів за термінами, пов'язаними з "мовчазним інакомисленням", різко зросла.

"Дані онлайн-пошуку виявилися потужним інструментом для з'ясування переконань і настроїв населення країни. На відміну від даних соціальних мереж, пошукові запити в інтернеті представляють набагато ширшу частину населення. Вони вважаються приватними і часто відображають внутрішні думки і тривоги, які люди не хотіли б транслювати. Такі дані дають уявлення про суспільну свідомість у репресивних державах, де правда прихована туманом страху та дезінформації", - сказав доктор Роберто Фоа, співавтор доповіді з Кембриджського університету.

Невеликий сплеск суспільних настроїв стався безпосередньо в момент вторгнення - але був погашений вже 4 березня 2022 року, коли кремль прийняв Закон про військову цензуру.

Станом на квітень цього року громадські настрої росіян були найнижчими з моменту вторгнення і лише трохи вищими, ніж у 2021 році, під час найгіршого періоду російської кризи, спричиненої коронавірусом.

Дані Google і Yandex показують, що рівень фінансового стресу швидко повернувся до довоєнного рівня, а початковий шок від західних санкцій тривав для російських домогосподарств лише впродовж березня 2022 року.

Однак фінансовий вплив пандемії на росіян був серйозним, а допомога уряду була незначною, і санкції "притупили" те, що було стійким відновленням, кажуть дослідники, які не виявили жодного покращення економічних настроїв з часів війни. Проте офіційні опитування показують, що рівень фінансової задоволеності є найвищим за останні п'ять років.

Антивоєнні та антирежимні пошукові запити в інтернеті були величезними сплесками навколо оголошень про призов, таких як призов старіючих резервістів у травні 2022 року та наказ про часткову мобілізацію у вересні минулого року, а також меншими, але все ж значними стрибками в періоди збільшення кількості російських жертв.

"Пересічні росіяни більш схильні критично ставитися до режиму і шукати в інтернеті опозиційні рухи, коли зростає ймовірність того, що їх або їхніх близьких відправлять воювати", - зазначає співавтор дослідження доктор Рула Незі з Університету Суррея.

"росія може мати величезне населення, але кремль ризикує досягти критичної точки суспільної незгоди, якщо продовжуватиме примушувати російських громадян воювати в Україні. Це може пояснити зростаючу залежність від повітряних бомбардувань і використання ув'язнених у бойових діях", - сказала Незі.

Дані вебпошуку підтверджують цю зміну в російській тактиці. З минулої осені те, що дослідники називають "когнітивним інакомисленням", залишається на значно нижчому рівні, в той час як кремль спорожнює в'язниці на передовій і робить ставку на дальні атаки, а не на мобілізацію своїх громадян.