Война в Украине принесла россиянам столько же удовольствия от жизни, сколько пандемия Covid-19 - исследование

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Новое исследование Кембриджского университета запросов россиян в интернете показывает, что удовлетворенность жизнью среди них самая низкая с начала 2022 года и близка к десятилетнему минимуму пандемии, хотя и испытала подъемы в первые дни вторжения в Украину, однако закон о цензуре подавил эйфорию. Всплеск антирежимных настроений произошел вместе с объявлением военной мобилизации и данных о количестве погибших, пишет УНН со ссылкой на Институт публичной политики Беннетта.

Детали

Новое исследование, анализирующее поисковые запросы в интернете, которые ежедневно используют миллионы россиян, свидетельствует о том, что - вопреки официальным данным российских социологических служб - вторжение в Украину не привело к общенациональному "военному единению" счастья и удовлетворенности жизнью среди российского населения.

На самом деле, уровень благосостояния и общественной морали в россии может быть близким к самому низкому за последнее десятилетие, а данные интернет-поиска свидетельствуют об "ограниченном аппетите рядовых россиян к войне", согласно доклада Кембриджского университета.

Исследования показывают, что поисковые запросы, связанные с антивоенными и антипутинскими настроениями, резко возросли в начале вторжения и продолжали расти в моменты военной мобилизации, связанной с массовым призывом в армию. Эта тенденция пошла на спад после того, как кремль начал полагаться на наемников и заключенных.

Санкционированные государством социологические опросы в российской федерации больше не являются надежными, говорят политологи, поскольку данные искажены страхом населения выступать против войны или путина, а также подозрениями на манипуляции со стороны правительства и сомнительными изменениями в методологии.

Исследователи из Кембриджского и Суррейского университетов проанализировали данные, собранные с помощью Google Trends ежедневно с 2012 по апрель 2023 года, и сравнили их с данными поиска российского технологического гиганта "Яндекс" за последние 12 месяцев, чтобы оценить общественные настроения в россии.

Они обнаружили, что в течение нескольких лет, предшествовавших последнему вторжению россии в Украину, тенденции веб-поиска тесно связаны с данными основных российских социологических служб, таких как "Левада-центр" и ВЦИОМ*. Однако с начала 2022 года результаты резко разошлись.

Опросы в россии после вторжения показали, что рейтинг путина подскочил до 80%, а самооценка удовлетворенности жизнью, очевидно, приблизилась к рекордно высокому уровню в начале этого года. В то же время данные поисковых систем свидетельствуют об ухудшении общественных настроений, а количество запросов по терминам, связанным с "молчаливым инакомыслием", резко возросло.

"Данные онлайн-поиска оказались мощным инструментом для выяснения убеждений и настроений населения страны. В отличие от данных социальных сетей, поисковые запросы в интернете представляют гораздо более широкую часть населения. Они считаются частными и часто отражают внутренние мысли и тревоги, которые люди не хотели бы транслировать. Такие данные дают представление об общественном сознании в репрессивных государствах, где правда скрыта туманом страха и дезинформации", - сказал доктор Роберто Фоа, соавтор доклада из Кембриджского университета.

Небольшой всплеск общественных настроений произошел непосредственно в момент вторжения - но был погашен уже 4 марта 2022 года, когда кремль принял Закон о военной цензуре.

По состоянию на апрель этого года общественные настроения россиян были самыми низкими с момента вторжения и лишь немного выше, чем в 2021 году, во время худшего периода российского кризиса, вызванного коронавирусом.

Данные Google и Yandex показывают, что уровень финансового стресса быстро вернулся к довоенному уровню, а первоначальный шок от западных санкций продолжался для российских домохозяйств только в течение марта 2022 года.

Однако финансовое влияние пандемии на россиян было серьезным, а помощь правительства была незначительной, и санкции "притупили" то, что было устойчивым восстановлением, говорят исследователи, которые не обнаружили никакого улучшения экономических настроений со времен войны. Однако официальные опросы показывают, что уровень финансовой удовлетворенности является самым высоким за последние пять лет.

Антивоенные и антирежимные поисковые запросы в интернете были огромными всплесками вокруг объявлений о призыве, таких как призыв стареющих резервистов в мае 2022 года и приказ о частичной мобилизации в сентябре прошлого года, а также меньшими, но все же значительными скачками в периоды увеличения количества российских жертв.

"Рядовые россияне более склонны критически относиться к режиму и искать в интернете оппозиционные движения, когда растет вероятность того, что их или их близких отправят воевать", - отмечает соавтор исследования доктор Рула Нези из Университета Суррея.

"Россия может иметь огромное население, но кремль рискует достичь критической точки общественного несогласия, если будет продолжать принуждать российских граждан воевать в Украине. Это может объяснить растущую зависимость от воздушных бомбардировок и использования заключенных в боевых действиях", - сказала Нези.

Данные веб-поиска подтверждают это изменение в российской тактике. С прошлой осени то, что исследователи называют "когнитивным инакомыслием", остается на значительно более низком уровне, в то время как кремль опустошает тюрьмы на передовой и делает ставку на дальние атаки, а не на мобилизацию своих граждан.

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