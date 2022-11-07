Війна в Україні має драматичний вплив, але не варто відволікатися від зміни клімату - Генсек ООН

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"Війна в Україні та конфлікти в інших країнах спричинили стільки кровопролиття та насильства, що це драматично вплинуло на весь світ. Але ми не можемо погоджуватися з тим, щоб наша увага не була зосереджена на зміні клімату. Звичайно, ми повинні працювати разом, щоб підтримати мирні зусилля, а потім подолати величезні страждання. Але кліматичні зміни відбуваються в різних часових межах і в інших масштабах. Це визначальна проблема нашого часу", - сказав він.

Деталі

За словами Генсека ООН, проблема зі зміною клімату є "головним викликом" 21-го століття, і відсунути її на другий план було б "неприйнятно, обурливо та згубно". Він зауважив, що більшість конфліктів пов'язані з кліматичними викликами, що зростають. Зокрема, зазначив Гутерреш, війна в Україні "показала глибокі ризики нашої залежності від викопного палива".

Він наголосив, що кліматичну кризу не можна виправдовувати відступом або "зеленим камуфляжем".

"Якщо таке помічається, є підстави для більшої терміновості, більш рішучих дій і відповідальності", - підсумував Гутерреш.

Нагадаємо

У новій доповіді ООН йдеться про те, що кожен із останніх восьми років, якщо прогнози на 2022 рік залишаться в силі, були спекотнішими, ніж будь-який рік до 2015 року.

В організації заявили, що чим більше потепління, тим сильніші будуть наслідки. Так, від кліматичної кризи постраждали бідні країни, найменш відповідальні за зміну клімату, але найбільш вразливі для його наслідків.