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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6297 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Війна в Україні — економічна катастрофа для всього світу — Світовий Банк

Війна в Україні — економічна катастрофа для всього світу — Світовий Банк

Київ • УНН

 • 464033 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Війна в Україні — це "катастрофа" для світу, яка скоротить глобальне економічне зростання, заявив ВВС президент Світового банку, передає УНН.

Цитата

"Війна в Україні відбувається у невідповідний для світу час, тому що інфляція вже зростала", - сказав Девід Малпасс.

Деталі

Малпасс вважає, що економічні наслідки війни поширюються за межі України, і зростання світових цін на енергоносії, зокрема, "найбільше вдарило по бідних, як і інфляція".

Малпасс зазначив, що і Росія, і Україна є великими виробниками продуктів харчування. За даними S&P Global Platts, Україна є найбільшим у світі виробником соняшникової олії, а Росія посідає друге місце. Водночас вони становлять 60% світового виробництва.

За даними JP Morgan, на дві країни також припадає 28,9% світового експорту пшениці. Ціни на пшеницю на Чиказькій ф'ючерсній біржі торгуються на 14-річному максимумі.

Російські поставки цих товарів обмежені через широко поширені санкції, через які решта світу не може купувати їх продукцію. Українське постачання було зупинено, бо бойові дії закрили порти країни.

"Неможливо досить швидко пристосуватися до припинення поставок з України та Росії, і це збільшує ціни", - додав Малпас.

За його словами, те саме стосується і російського енергопостачання, і це особливо шкідливо для Західної Європи, де уряди "нехтували іншими аспектами забезпечення достатньої кількості електроенергії". Близько 39% електроенергії в ЄС надходить від електростанцій, що працюють на викопному паливі, а Росія є найбільшим джерелом нафти та газу.

Оскільки ЄС прагне прискорити перехід на інші джерела енергії, уряд Володимира Путіна "може назавжди втратити частину своїх ринків", заявив Малпас. Така втрата доходу — лише один із способів, яким ця війна вплине на рівень життя в Росії, як і падіння курсу рубля і пов'язана з цим інфляція.

Додамо

Світовий банк виділив 7,9 млрд. доларів на розвиток економіки України після революції 2014 року. Ці гроші допомогли країні провести широкомасштабні економічні реформи, включаючи приватизацію в енергетичному та банківському секторах, а також зусилля щодо підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь.

Нині Світовий банк розробляє пакет допомоги Україні на суму 350 мільйонів доларів, який, як очікується, буде затверджено протягом наступних кількох днів.

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