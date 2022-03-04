Война в Украине — экономическая катастрофа для всего мира — Всемирный Банк

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"Война в Украине происходит в неподходящее для мира время, потому что инфляция уже росла", - сказал Дэвид Малпасс.

Детали

Малпасс считает, что экономические последствия войны распространяются за пределы Украины, и рост мировых цен на энергоносители, в частности "больше всего ударил по бедным, как и инфляция".

Малпасс отметил, что и Россия, и Украина являются крупными производителями продуктов питания. По данным S&P Global Platts, Украина является крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла, а Россия занимает второе место. В то же время они составляют 60% мирового производства.

По данным JP Morgan, на две страны также приходится 28,9% мирового экспорта пшеницы. Цены на пшеницу на Чикагской фьючерсной бирже торгуются на 14-летнем максимуме.

Российские поставки этих товаров ограничены из-за широко распространенных санкций, из-за которых остальной мир не может покупать их продукцию. Украинское снабжение было остановлено, потому что боевые действия закрыли порты страны.

"Невозможно достаточно быстро приспособиться к прекращению поставок из Украины и России, и это увеличивает цены", - добавил Малпас.

По его словам, то же самое касается и российского энергоснабжения, и это особенно вредно для Западной Европы, где правительства "пренебрегали другими аспектами обеспечения достаточного количества электроэнергии". Около 39% электроэнергии в ЕС поступает от электростанций, работающих на ископаемом топливе, а Россия является крупнейшим источником нефти и газа.

Поскольку ЕС стремится ускорить переход на другие источники энергии, правительство Владимира Путина "может навсегда потерять часть своих рынков", заявил Малпас. Такая потеря дохода — лишь один из способов, которым эта война повлияет на уровень жизни в России, как и падение курса рубля и связанная с этим инфляция.

Добавим

Всемирный банк выделил 7,9 млрд. долларов на развитие экономики Украины после революции 2014 года. Эти деньги помогли стране провести широкомасштабные экономические реформы, включая приватизацию в энергетическом и банковском секторах, а также усилия по повышению продуктивности сельскохозяйственных угодий.

В настоящее время Всемирный банк разрабатывает пакет помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов, который, как ожидается, будет утвержден в течение следующих нескольких дней.