Міністр оборони України заявив, що "найгірший сценарій" війни вже позаду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На запитання CNN, чи не зайшла російсько-українська війна в глухий кут, міністр оборони України Олексій Рєзніков сказав, що в України "найгірший сценарій" війни вже позаду, передає УНН.
Деталі
Міністр відповів на кілька питань журналіста CNN, Резніков сказав: "Ми знаходимося на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і ми зробили там багато хороших факторів, що стримують".
Рєзніков сказав, що, на його думку, Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни, розпочавши контрнаступальну кампанію в іншому напрямку.
Рєзніков назвав "синдром втоми" у міжнародному співтоваристві однією з головних загроз у боротьбі України проти росії.
На запитання, чи не боїться він, що міжнародне співтовариство почне втомлюватися від війни, Резніков сказав: "Я називаю це синдромом втоми, і для мене це одна з головних загроз, і з цією загрозою треба працювати, тому що нам потрібно говорити, спілкуватися, просити людей, не бути у цій втомі. Тому що це дуже, небезпечно для нас".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна не буде заморожена, але може бути охолоджена – Резніков