Министр обороны Украины заявил, что "худший сценарий" войны уже позади

Детали

Министр ответил на несколько вопросов журналиста CNN, Резников сказал: "Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов".

Резников сказал, что, по его мнению, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны, начав контр наступательную кампанию в другом направлении.

Резников назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины против россии.

На вопрос, не боится ли он, что международное сообщество начнет уставать от войны, Резников сказал: "Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить, общаться, просить людей, не быть в этой усталости. Потому что это очень, опасно для нас".

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