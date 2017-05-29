Війна на Донбасі посилила прагнення ЗСУ зупиняти кровопролиття - В.Муженко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Збройні сили України більше двадцяти років виконують місію миротворців на різних континентах, а війна на сході України лише посилила прагнення зупиняти кровопролиття. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає УНН.
"Ми не примушуємо до миру, ми його здобуваємо. Більше двадцяти років ми виконуємо місію миротворців на різних континентах, робитимемо це і надалі але з новими силами - війна на сході України посилила прагнення ЗСУ зупиняти кровопролиття", - написав В.Муженко.
Зазначимо, 29 травня відзначають Міжнародний день миротворця ООН.
Як повідомляв УНН, на сьогодні майже 450 українських військових беруть участь у миротворчих операціях.