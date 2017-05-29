Война на Донбассе усилила стремление ВСУ останавливать кровопролитие - В.Муженко

"Мы не принуждаем к миру, мы его добиваемся. Более двадцати лет мы выполняем миссию миротворцев на разных континентах, будем делать это и в дальнейшем но с новыми силами - война на востоке Украины усилила стремление ВСУ останавливать кровопролитие", - написал В.Муженко.

Отметим, 29 мая отмечают Международный день миротворца ООН.

Как сообщал УНН, сегодня почти 450 украинских военных участвуют в миротворческих операциях.