Война на Донбассе усилила стремление ВСУ останавливать кровопролитие - В.Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Вооруженные силы Украины более двадцати лет выполняют миссию миротворцев на разных континентах, а война на востоке Украины только усилила стремление останавливать кровопролитие. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает УНН.
"Мы не принуждаем к миру, мы его добиваемся. Более двадцати лет мы выполняем миссию миротворцев на разных континентах, будем делать это и в дальнейшем но с новыми силами - война на востоке Украины усилила стремление ВСУ останавливать кровопролитие", - написал В.Муженко.
Отметим, 29 мая отмечают Международный день миротворца ООН.
Как сообщал УНН, сегодня почти 450 украинских военных участвуют в миротворческих операциях.