Виїзне засідання в Трускавці: “слуги народу” планують провести зустріч з “силовим блоком”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Під час засідання фракції “Слуга народу” в Трускавці планується сесія з силовиками, серед яких Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський та директор НАБУ Артем Ситник. Про це журналісту УНН розповів народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко.
Деталі
Устенко підтвердив, що на порядку денному планується — сесія з силовиками, в якій повинен взяти участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, голова Служби безпеки України Іван Баканов, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.
На запитання чи заплановано звіт уряду у виконанні прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Устенко відповів: “Скоріш за все короткий”.
Доповнення
“Слуги народу” зберуться з 1 по 3 жовтня в Трускавці для обговорення підсумків роботи фракції за 2 роки, а також піднімуть низку важливих питань, серед яких будуть кадрові ротації.
Олексій Устенко раніше повідомляв, що народні депутати фракції “Слуга народу” самі оплачують своє проживання в готелях під час з’їзду в Трускавці.
Народні депутати будуть проживати в готелі “Міротель”, де вартість номерів варіюється від 3 900 грн за ніч (номер класу стандарт) до 20 900 грн (президентський номер).
Крім того, деякі депутати розмістяться в готелі “Лісова пісня”, де вартість номера класу “стандарт” стартує від 2 600 на одну людину.
Сама зустріч депутатів відбудеться в готелі Rixos.