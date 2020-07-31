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Виїзд з України заборонений понад 120 тисячам боржників-аліментщиків

Виїзд з України заборонений понад 120 тисячам боржників-аліментщиків

Київ • УНН

 • 21454 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. В Україні понад 120 тис. особам, які наразі є боржниками по виконавчих провадженнях про стягнення аліментів, встановлено тимчасове обмеження права виїзду за кордон. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Міністерстві юстиції України.

“Згідно з даними, наданими органами державної виконавчої служби, станом на 24 липня 2020 року державними виконавцями відносно 126,4 тис. осіб, які наразі є боржниками по виконавчих провадженнях про стягнення аліментів, винесено постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України”, — йдеться у відповіді на запит.

Станом на 1 січня 2020 постанови про тимчасове обмеження виїзду за межі України були винесені щодо 122,6 тис. осіб, що є боржниками за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів.

Нагадаємо, у червні з боржників до бюджету стягнули близько 654,4 млн гривень, ця сума перевищила тогорічні показники майже на 100%.

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