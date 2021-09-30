Виявлена масштабна схема привласнення держкоштів на ремонті електровозів для "Укрзалізниці" - ОГП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Екскерівник комерційного підприємства підозрюється в привласненні 1,7 млн грн на ремонті електровозів. Про це повідомляється на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора в четвер.
“За даними слідства, колишній керівник комерційного підприємства здійснив поставку акціонерному товариству діодів для ремонту електровозів АТ „Укрзалізниця“. Однак поставлена продукція не відповідала технічним вимогам і стандартам, і не могла бути використана на підприємстві для ремонту електровозів. Крім того, в специфікацію на поставлену продукцію екс-керівник комерційного підприємства вніс неправдиву інформацію про її відповідність предмету закупівлі. Таким чином він заволодів коштами держпідприємства на суму 1,7 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
У зв’язку зі виявленням цієї оборудки правоохоронцям вдалося запобігти перерахуванню решти бюджетних коштів, передбачених договором поставки, на суму понад 1,1 млн грн.
“Зараз в рамках досудового розслідування перевіряються дії співробітників державного підприємства, які брали від постачальника продукцію. Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру екс-керівнику комерційного підприємства в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)”, — зазначається в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося співробітниками ГСУ Нацполіціі України при оперативному супроводу ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.