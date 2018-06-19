Вивозити небезпечні відходи із Запоріжжя взялася компанія без ліцензії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Медичні відходи із Запоріжжя віддали на вивезення фірмі-метелику, передає УНН.

Небезпечна знахідка була виявлена ​​на вулиці Новокузнецькій близько тижня тому. Згідно з даними регіонального управління поліції, невідомі викинули на місцеве звалище використані медичні шприци.

"Поліцейські спільно з представниками комунарської районної адміністрації та товариства "Запоріжпромекологія" виявлене звалище упакували в пакети з метою їх подальшого перевезення на промислову базу для утилізації", - зазначили тоді в ГУ Нацполіціі в Запорізькій області.

Однак, станом на сьогодні, "Запоріжпромекологія" відсутня в списку ліцензіатів Мінприроди, уповноважених на вивезення та утилізацію небезпечних відходів.

Нагадаємо, екологи скаржаться на відсутність державного контролю за утилізацією отрутохімікатів. За час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складують їх на стихійних звалищах.

Дозвіл на перевірки Мінекології отримало тільки з 2018 року. За 5 місяців перевірено 33 спецпідприємства, з яких майже 50% вже позбулися ліцензії на поводження з небезпечними відходами.

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