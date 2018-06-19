Вывозить опасные отходы с Запорожья взялась компания без лицензии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Медицинские отходы из Запорожья отдали на вывоз фирме-бабочке, передает УНН.
Опасная находка была обнаружена на улице Новокузнецкой около недели назад. Согласно данным регионального управления полиции, неизвестные выкинули на местную свалку использованные медицинские шприцы.
“Полицейскими совместно с представителями коммунарской районной администрации и общества „Запорожпромэкология“ обнаруженную свалку упаковано в пакеты с целью их дальнейшей перевозки на промышленную базу для утилизации”, — отметили тогда в ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Однако, по состоянию на сегодня, “Запорожпромэкология” отсутствует в списке лицензиатов Минприроды, уполномоченных на вывоз и утилизацию опасных отходов.
Напомним, экологи жалуются на отсутствие государственного контроля за утилизацией ядохимикатов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.
Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года. За 5 месяцев проверено 33 спецпредприятия, из которых почти 50% уже лишились лицензии на обращение с опасными отходами.