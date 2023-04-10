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Витягли воїна "з того світу": Маляр розповіла про унікальну операцію військових медиків

Витягли воїна "з того світу": Маляр розповіла про унікальну операцію військових медиків

Київ • УНН

 • 1269149 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Військові медики днями провели унікальну операцію в одному з прифронтових шпиталів, які в народі називають "дістали з того світу". Стан прооперованого військового наразі стабільний. Його транспортували для подальшого лікування та одужання. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Медичні сили ЗСУ не перестають дивувати унікальними операціями, яких вже чимало на рахунку військових медиків. Дива не просто трапляються - вони втілюються руками наших хірургів! Операція, що була втілена днями у одному з прифронтових шпиталів, у народі називають "дістали з того світу", - вказала Маляр.

Деталі

З її слів, 8 квітня медики евакуювали військовослужбовцяз вогнепальним уламковим пораненням лівої плевральної порожнини та порожнини перикарда, а також лівих камер серця. "Навіть якщо ви погано орієнтуєтеся у медичних термінах, то простими словами, пацієнт надійшов у важкому стані із множинними уламковими пораненнями черевної порожнини і серця", - поснила Маляр.

Як повідомила чиновниця, лікарі ухвалили рішення про негайне оперативне втручання. І провели успішно.

"Станом на сьогодні найстрашніше для пацієнта, на щастя, позаду. Стан воїна стабільний. Його транспортовано для подальшого лікування та одужання. Маємо надію у найближчому майбутньому показати нашого врятованого воїна і розповісти його історію", - зазначила Маляр.

Нагадаємо

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