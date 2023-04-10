Вытащили воина "с того света": Маляр рассказала об уникальной операции военных медиков

Цитата

"Медицинские силы ВСУ не перестают удивлять уникальными операциями, которых уже немало на счету военных медиков. Чудеса не просто случаются - они воплощаются руками наших хирургов! Операцию, которая была воплощена на днях в одном из прифронтовых госпиталей, в народе называют "достали с того света", - указала Маляр.

Детали

По ее словам, 8 апреля медики эвакуировали военнослужащего с огнестрельным осколочным ранением левой плевральной полости и полости перикарда, а также левых камер сердца. "Даже если вы плохо ориентируетесь в медицинских терминах, то простыми словами, пациент поступил в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями брюшной полости и сердца", - поснила Маляр.

Как сообщила чиновница, врачи приняли решение о немедленном оперативном вмешательстве. И провели успешно.

"По состоянию на сегодня самое страшное для пациента, к счастью, позади. Состояние воина стабильное. Он транспортирован для дальнейшего лечения и выздоровления. Надеемся в ближайшем будущем показать нашего спасенного воина и рассказать его историю", - отметила Маляр.

Напомним

Хирурги успешно изъяли боевую часть гранаты из тела военного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как преодолеть негативные последствия стресса - рассказывает эксперт